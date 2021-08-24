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У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 12:43
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У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни

Картина присвячена президентам України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі чергову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати. На цей раз стартова ціна аукціону склала 1700 доларів.

«Назва Сьомий», - додала вона.

За словами авторки, картина заряджена на свободу слова, свободу особистості, незалежність! На картині зображено 6 президентів України та сьомий з маскою Джокера.

 

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