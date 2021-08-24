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Картина присвячена президентам України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі чергову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати. На цей раз стартова ціна аукціону склала 1700 доларів.
«Назва Сьомий», - додала вона.
За словами авторки, картина заряджена на свободу слова, свободу особистості, незалежність! На картині зображено 6 президентів України та сьомий з маскою Джокера.
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
11:36: Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності
10:53: Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
10:15: У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР
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