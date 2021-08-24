В Україні 692 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 12:12

Та 27 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили всього 692 людини з коронавірусною інфекцією.

Летальних випадків 27.

Найбільше нових ковідних хворих в Одеській області – 84, Харківській області – 84, Луганській областьі – 62, Чернівецькій області – 47.

Тим часом кількість випадків захворювання на Землі наближається до 213 мільйонів.