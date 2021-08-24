В Україні 692 нових коронавірусних хворих

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Та 27 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили всього 692 людини з коронавірусною інфекцією.
Летальних випадків 27.
Найбільше нових ковідних хворих в Одеській області – 84, Харківській області – 84, Луганській областьі – 62, Чернівецькій області – 47.
Тим часом кількість випадків захворювання на Землі наближається до 213 мільйонів.
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
11:36: Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності
10:53: Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
10:15: У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР
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