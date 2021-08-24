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Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 11:36
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Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності

Привітання він направив саме українцям.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України зі святом, 30-річчям незалежності країни. Нагадаємо, Київ не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Так, у прес-служба президента Білорусі зазначено, що українцям вдалося здобути державність завдяки непохитній волі, а шлях до цього був довгим і болісним. Лукашенко висловив упевненість, що «далекоглядність, мудрість, а також розсудливість українців допоможуть зберегти взаємну повагу і підтримку між Україною і Білоруссю».

Також Лукашенко побажав українцям процвітання, миру і успіхів.

 

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