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Привітання він направив саме українцям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України зі святом, 30-річчям незалежності країни. Нагадаємо, Київ не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Так, у прес-служба президента Білорусі зазначено, що українцям вдалося здобути державність завдяки непохитній волі, а шлях до цього був довгим і болісним. Лукашенко висловив упевненість, що «далекоглядність, мудрість, а також розсудливість українців допоможуть зберегти взаємну повагу і підтримку між Україною і Білоруссю».
Також Лукашенко побажав українцям процвітання, миру і успіхів.
12:43: У День Незалежності України на аукціон виставили картину з 7 президентами країни
11:36: Президент Білорусі привітав Україну з Днем Незалежності
10:53: Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців
10:15: У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР
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