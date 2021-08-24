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Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 10:53
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Зеленський пообіцяв повертати в Україну останки українців

Мова йде про відомих українців.  

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський виступив сьогодні, 24 серпня, на Хрещатику з нагоди урочистих заходів до Дня Незалежності. Український лідер зробив важливу заяву. За його словами, Україна буде повертатиме додому останки відомих українців, які поховані за кордоном.

Зеленський наголосив, що не дозволить «анексувати наших письменників, наших героїв». Українські журналісти тим часом зауважили, що після цих слів Зеленський перейшов на теми літаків, які будуватимуться в країні, цифрові паспорти, зняття депутатської недоторканності та інші «перемоги».

 

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