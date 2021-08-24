У 7 регіонах України встановили камери відеофіксації порушень ПДР

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 10:15

Стало відомо, де саме ловитимуть порушників.

Новину передає «Преса України».

З 20 серпня на автодорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові встановили та уже підключили камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

За даними прес-служби МВС, у Житомирській області прилади фіксації встановили на 174 км + 600 автодороги М-06 в напрямку Києва, на 127 км + 246 автодороги М-06 в напрямку Києва, на 230 км + 853 автодороги М-06 в напрямку Рівного. У Чернігівській області встановлено камеру на 113 км + 864 автодороги М-01 в напрямку Києва, в Одеській області встановлено камеру на 465 км + 483 автодороги М-05 в напрямку Києва.

У Житомир водії повинні бути стараннішими на Чудновському мосту, вул. Перемоги, 86. У Львові на вул. Хуторівка, 8, вул. Володимира Великого, 18. У Черкасах на просп. Хіміків, 30, вул. Благовісна, 341/40, вул. Благовісна, 36/47, вул. Надпольна, 208. У Чернігові на вул. Рокосовського, 12, корп. 2, просп. Миру, 296, просп. Миру, 241-А.