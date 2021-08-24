Експерти оцінили третій складний телефон від Samsung

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 09:41

Samsung Galaxy Z Fold 3 назвали ідеальним захищеним та продуктивним телефоном.

Новину передає «Преса України».

Експерти Sammobile розповіли про третій флагманський розкладний телефон Samsung Galaxy Z Fold 3. Так, це перший у світі водонепроникний розкладний телефон і перший у світі телефон Samsung з камерою під дисплеєм. Але, що ще важливіше, Galaxy Z Fold 3 підтримує S Pen.

Окрім камер, Galaxy Z Fold 3 також повністю обладнаний флагманським обладнанням, а також численними функціями програмного забезпечення, які, на думку Samsung, роблять його найкращим телефоном, орієнтованим на продуктивність. Тобто це найкращий телефон у 2021 році.

Galaxy Z Fold 3 відчуває себе надзвичайно преміальним у руці, особливо з матовим покриттям у чорній версії. Корпус міцніший завдяки тому, що Samsung застосовує захист Armor Aluminium.

Основний дисплей все ще використовує надтонке скло, але Samsung збільшила міцність на 80%, покращивши пластикову плівку, яку кріплять зверху. Galaxy Z Fold 3 має ступінь захисту IPX8, що означає, що він може витримати занурення у воду до 1,5 метрів води протягом 30 хвилин.