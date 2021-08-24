Експерти оцінили третій складний телефон від Samsung

МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери 16:40
З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту 15:08
На День Незалежності в Україні очікується зниження температури повітря 14:26
Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський 13:16
Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ 11:30
В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки 09:37
Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу 13:07
Samsung Galaxy Z Fold 3 назвали ідеальним захищеним та продуктивним телефоном.
Новину передає «Преса України».
Експерти Sammobile розповіли про третій флагманський розкладний телефон Samsung Galaxy Z Fold 3. Так, це перший у світі водонепроникний розкладний телефон і перший у світі телефон Samsung з камерою під дисплеєм. Але, що ще важливіше, Galaxy Z Fold 3 підтримує S Pen.
Окрім камер, Galaxy Z Fold 3 також повністю обладнаний флагманським обладнанням, а також численними функціями програмного забезпечення, які, на думку Samsung, роблять його найкращим телефоном, орієнтованим на продуктивність. Тобто це найкращий телефон у 2021 році.
Galaxy Z Fold 3 відчуває себе надзвичайно преміальним у руці, особливо з матовим покриттям у чорній версії. Корпус міцніший завдяки тому, що Samsung застосовує захист Armor Aluminium.
Основний дисплей все ще використовує надтонке скло, але Samsung збільшила міцність на 80%, покращивши пластикову плівку, яку кріплять зверху. Galaxy Z Fold 3 має ступінь захисту IPX8, що означає, що він може витримати занурення у воду до 1,5 метрів води протягом 30 хвилин.
16:40: МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери
16:14: В Україні е-паспорти офіційно прирівняли до звичайних
15:08: З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.