Pfizer купила фірму Trillium за 2 млрд євро

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 09:04

Trillium виробляє ліки проти раку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, стало відомо, що компанія Pfizer купує фірму Trillium. Виробник найбільш продаваної вакцини проти Covid викупить усі акції Trillium Therapeutics, якими вона не володіє, отримавши виробника ліків від раку за вартість власного капіталу 2,26 млрд доларів або ж 2 млрд євро.

Цей крок відбувся того ж дня, коли компанія отримала повне схвалення FDA щодо вакцини проти Covid, розробленої разом з Biontech.

Компанія Pfizer інвестувала 25 мільйонів доларів у Трілліум у вересні в рамках своєї Ініціативи проривного зростання, коли Джефф Сеттлмен, старший віце -президент групи досліджень та розробок онкології компанії Pfizer, був призначений до науково -консультативної ради Trillium.