Google присвятив дудл до Дня Незалежності України

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Увібравшисть в тематичну картинку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Так, з нагоди свята Google присвятив Україні дудл.
Пошуковик увібрався у тематичну картинку - козацьке судно на воді, на вітрилах якого зображено український герб. Дудл виконаний у відтінках жовтого і синього кольорів.
До слова, після натискання на картинку відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України. Як відомо, Україна відзначає 30-ту річницю незалежності.
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