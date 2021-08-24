Google присвятив дудл до Дня Незалежності України

Аня Мартинюк 24 серпня 2021, 08:31

Увібравшисть в тематичну картинку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Так, з нагоди свята Google присвятив Україні дудл.

Пошуковик увібрався у тематичну картинку - козацьке судно на воді, на вітрилах якого зображено український герб. Дудл виконаний у відтінках жовтого і синього кольорів.

До слова, після натискання на картинку відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України. Як відомо, Україна відзначає 30-ту річницю незалежності.