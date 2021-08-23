У Грузії помер двічі вакцинований від ковіду пацієнт

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 17:12

Людей закликали не панікувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо про випадок смерті людини від коронавірусної інфекції. Міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тикарадзе зазначила, що людина пройшла повне щеплення від коронавірусу.

Катерина Тикарадзе закликала людей не панікувати через такий хід подій й в більшості випадків вакцина захищає людину від летального результату.