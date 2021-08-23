МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери

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Щоб стимулювати педагогів до вакцинації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс серед шкіл. Так, ті навчальні заклади, в яких буде вакциновано 80% персоналу зможуть позмагатися за цінний приз - комп’ютери та роутери.
Так, конкурс має назву «Вакциновані та відкриті». У ньому можна взяти участь, зареєструвавши школу до 29 вересня за посиланням на сайті МОЗ. Результати оголосять 3 жовтня.
Нагадаємо, наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою. Також відомо, що повний курс вакцинації в Україні пройшли всього 25% освітян.
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