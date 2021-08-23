МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 16:40

Щоб стимулювати педагогів до вакцинації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс серед шкіл. Так, ті навчальні заклади, в яких буде вакциновано 80% персоналу зможуть позмагатися за цінний приз - комп’ютери та роутери.

Так, конкурс має назву «Вакциновані та відкриті». У ньому можна взяти участь, зареєструвавши школу до 29 вересня за посиланням на сайті МОЗ. Результати оголосять 3 жовтня.

Нагадаємо, наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою. Також відомо, що повний курс вакцинації в Україні пройшли всього 25% освітян.