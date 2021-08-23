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МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 16:40
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МОЗ вирішило розіграти між "вакцинованими" школами комп'ютери

Щоб стимулювати педагогів до вакцинації.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс серед шкіл. Так, ті навчальні заклади, в яких буде вакциновано 80% персоналу зможуть позмагатися за цінний приз - комп’ютери та роутери.

Так, конкурс має назву «Вакциновані та відкриті». У ньому можна взяти участь, зареєструвавши школу до 29 вересня за посиланням на сайті МОЗ. Результати оголосять 3 жовтня.

Нагадаємо, наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою. Також відомо, що повний курс вакцинації в Україні пройшли всього 25% освітян.

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