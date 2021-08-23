В Україні е-паспорти офіційно прирівняли до звичайних

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 16:14

Здійснити подорож країною стане легше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, в Україні набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до звичайних. Як відомо, відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав у квітні 2021 року.

«Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів», - розповідали раніше в Офісі президента.

Нагадаємо, електронні паспорти мають лише ті українці, які мають паспорт громадянина країни у вигляді ID-картки або біометричного закордонного паспорта.