В Україні е-паспорти офіційно прирівняли до звичайних

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Здійснити подорож країною стане легше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, в Україні набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до звичайних. Як відомо, відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав у квітні 2021 року.
«Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів», - розповідали раніше в Офісі президента.
Нагадаємо, електронні паспорти мають лише ті українці, які мають паспорт громадянина країни у вигляді ID-картки або біометричного закордонного паспорта.
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