В Україні прогнозують підвищення цін на молочку

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 15:39

А саме після сезону відпусток.

Новину передає «Преса України».

Українські виробники молочної продукції повідомили, що українцям варто готуватися до помітного збільшення цін на продукцію. А саме на тлі пожвавлення ринку після сезону відпусток. Але не всі торговельні мережі націлилися збільшувати ціни.

Наразі в оптових пропозиціях фігурують такі ціни:

молоко 2,5%, плівка – 25,5-27 грн/л;

кефір 2,5%, плівка – 29-31,5 грн/л;

сметана 15%, плівка – 67-72 грн/кг;

сир кисломолочний 9% – 114-125 грн/кг.

Експерти зауважують, що Польща не упустить можливості завоювати український ринок свіжих молочних продуктів, частка імпорту якої становить 70%.