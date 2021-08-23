В Україні прогнозують підвищення цін на молочку

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А саме після сезону відпусток.
Новину передає «Преса України».
Українські виробники молочної продукції повідомили, що українцям варто готуватися до помітного збільшення цін на продукцію. А саме на тлі пожвавлення ринку після сезону відпусток. Але не всі торговельні мережі націлилися збільшувати ціни.
Наразі в оптових пропозиціях фігурують такі ціни:
молоко 2,5%, плівка – 25,5-27 грн/л;
кефір 2,5%, плівка – 29-31,5 грн/л;
сметана 15%, плівка – 67-72 грн/кг;
сир кисломолочний 9% – 114-125 грн/кг.
Експерти зауважують, що Польща не упустить можливості завоювати український ринок свіжих молочних продуктів, частка імпорту якої становить 70%.
15:08: З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту
14:26: На День Незалежності в Україні очікується зниження температури повітря
13:16: Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
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