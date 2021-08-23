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В Україні прогнозують підвищення цін на молочку

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 15:39
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В Україні прогнозують підвищення цін на молочку

А саме після сезону відпусток.  

Новину передає «Преса України».

 Українські виробники молочної продукції повідомили, що українцям варто готуватися до помітного збільшення цін на продукцію. А саме на тлі пожвавлення ринку після сезону відпусток. Але не всі торговельні мережі націлилися збільшувати ціни.  

Наразі в оптових пропозиціях фігурують такі ціни:

молоко 2,5%, плівка – 25,5-27 грн/л;

кефір 2,5%, плівка – 29-31,5 грн/л;

сметана 15%, плівка – 67-72 грн/кг;

сир кисломолочний 9% – 114-125 грн/кг.

Експерти зауважують, що Польща не упустить можливості завоювати український ринок свіжих молочних продуктів, частка імпорту якої становить 70%.

 

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