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Понад 150 українців виявили бажання покинути Афганістан.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, під час установчого саміту "Кримської платформи" в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву. За його словами, із аеропорту Кабула вилетів ще один літак з понад сотнею громадян України.
«Наразі, доки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вилетів із Кабула. На його борту - понад сто українських громадян», - йшлось в його заяві.
Нагадаємо, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. Під час першої евакуації з Афганістану вивезли 79 осіб, з них 8 українців.
15:08: З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту
14:26: На День Незалежності в Україні очікується зниження температури повітря
13:16: Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
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