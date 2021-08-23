З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 15:08

Понад 150 українців виявили бажання покинути Афганістан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, під час установчого саміту "Кримської платформи" в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву. За його словами, із аеропорту Кабула вилетів ще один літак з понад сотнею громадян України.

«Наразі, доки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вилетів із Кабула. На його борту - понад сто українських громадян», - йшлось в його заяві.

Нагадаємо, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. Під час першої евакуації з Афганістану вивезли 79 осіб, з них 8 українців.