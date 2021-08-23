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А також грозові дощі.
Новину передає «Преса України».
24 серпня в Україні очікується прохолодне і вологе повітря, яке прямує із Західної Європи. За даними Укргідрометцентру, в західних і Житомирській областях помірні, місцями значні дощі, грози. Тим часом у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями грозові дощі, гроза. На решті території опадів не очікується.
Денна температура повітря у західних і Житомирській областях сягне +17+22 градусів, на решті території +23+28 градусів, на півдні і сході до +30 градусів.
У Києві місцями грозовий дощ, який очікується лише ввечері. А температура повітря вдень сягне +25+27 градусів.
15:08: З Афганістану вилетів ще один літак із українцями на борту
14:26: На День Незалежності в Україні очікується зниження температури повітря
13:16: Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
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