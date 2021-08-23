На День Незалежності в Україні очікується зниження температури повітря

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 14:26

А також грозові дощі.

Новину передає «Преса України».

24 серпня в Україні очікується прохолодне і вологе повітря, яке прямує із Західної Європи. За даними Укргідрометцентру, в західних і Житомирській областях помірні, місцями значні дощі, грози. Тим часом у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями грозові дощі, гроза. На решті території опадів не очікується.

Денна температура повітря у західних і Житомирській областях сягне +17+22 градусів, на решті території +23+28 градусів, на півдні і сході до +30 градусів.

У Києві місцями грозовий дощ, який очікується лише ввечері. А температура повітря вдень сягне +25+27 градусів.