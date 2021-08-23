В Україні 610 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 13:53

Найбільше нових хворих у столиці України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 610 нових коронавірусних хворих. З них дітей – 33, медпрацівників – 3.

На жаль, за добу померли 17 пацієнтів. Разом з тим одужали 434 людини.

«За добу протестовано: методом ПЛР – 10 642 особи, методом ІФА – 1 493 особи, експрес-тестами – 7 496 осіб», - уточнили в міністерстві.

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання зареєстрована у місті Києві – 164.