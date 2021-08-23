Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 13:16

За допомогою партнерів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, український президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву. За його словами, Україна робитиме все, щоб повернути анексований Крим і разом з півостровом, щоб країна стала частиною Європи.

«Україна, і я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні, перш за все, дипломатичні засоби», - зазначив він.

Відповідна заява прозвучала на установчому саміті Кримської платформи в Києві. Варто зазначити, президент вважає, що самотужки Україна не поверне Крим і їй потрібне допомога партнерів.