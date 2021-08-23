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За допомогою партнерів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, український президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву. За його словами, Україна робитиме все, щоб повернути анексований Крим і разом з півостровом, щоб країна стала частиною Європи.
«Україна, і я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні, перш за все, дипломатичні засоби», - зазначив він.
Відповідна заява прозвучала на установчому саміті Кримської платформи в Києві. Варто зазначити, президент вважає, що самотужки Україна не поверне Крим і їй потрібне допомога партнерів.
13:16: Україна робитиме все для повернення Криму – Зеленський
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
09:37: В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки
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