У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу

Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ 11:30
В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки 09:37
Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу 13:07
Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність 11:20
Для кого буде актуальною покупка авто Volkswagen Touareg? 01:15
МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію 09:38
В День Харкова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, стало відомо про відкриття у Харкові меморіальної дошки Геннадію Кернесу. Вона з’явилася на будівлі Харківської міськради.
Церемонія приурочена до Дня Харкова. За словами виконувача обов'язків мера міста Ігора Терехова, для нього було символічним відкрити пам'ятного знаку саме в цей день.
«Це людина, яка зробила для Харкова найголовніше: він зумів змусити харків'ян полюбити своє місто. Він зумів зробити так, що Харків почав неймовірними темпами розвиватися. Він став динамічним містом. Про Харків почали по-іншому говорити. Динаміка, яку Кернес вселив в душі харків'ян, живе і сьогодні», - заявив він.
Також Терехов подякував Кернесу за сформовану ним команду.
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
09:37: В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.