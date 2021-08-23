У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 12:38

В День Харкова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, стало відомо про відкриття у Харкові меморіальної дошки Геннадію Кернесу. Вона з’явилася на будівлі Харківської міськради.

Церемонія приурочена до Дня Харкова. За словами виконувача обов'язків мера міста Ігора Терехова, для нього було символічним відкрити пам'ятного знаку саме в цей день.

«Це людина, яка зробила для Харкова найголовніше: він зумів змусити харків'ян полюбити своє місто. Він зумів зробити так, що Харків почав неймовірними темпами розвиватися. Він став динамічним містом. Про Харків почали по-іншому говорити. Динаміка, яку Кернес вселив в душі харків'ян, живе і сьогодні», - заявив він.

Також Терехов подякував Кернесу за сформовану ним команду.