У Києві підняли найбільший прапор України

Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ 11:30
В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки 09:37
Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу 13:07
Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність 11:20
Для кого буде актуальною покупка авто Volkswagen Touareg? 01:15
МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію 09:38
З нагоди Дня державного прапора.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня державного прапора у Києві підняли найбільший прапор в Україні. Його висота сягає близько 90 метрів, вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Варто зазначити, що прапор у столиці України піднімали ветерани АТО й ООС. До дійства долучилися міський голова Віталій Кличко та загальновійськовий взводу роти Почесної варти.
Також в географічному центрі України, селі Мар'янівка Черкаської області, підняли прапор України за участю лідера Володимира Зеленського.
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
09:37: В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.