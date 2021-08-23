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У Києві підняли найбільший прапор України

Аня Мартинюк 23 серпня 2021, 12:07
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У Києві підняли найбільший прапор України

З нагоди Дня державного прапора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня державного прапора у Києві підняли найбільший прапор в Україні. Його висота сягає близько 90 метрів, вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Варто зазначити, що прапор у столиці України піднімали ветерани АТО й ООС. До дійства долучилися міський голова Віталій Кличко та загальновійськовий взводу роти Почесної варти.

Також в географічному центрі України, селі Мар'янівка Черкаської області,  підняли прапор України за участю лідера Володимира Зеленського.

 

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