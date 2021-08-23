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Санкції введені також відносно російського «Фонду вивчення історичної перспективи».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 серпня, український лідер Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про введення в дію рішення РНБО щодо блокування доступу до веб-ресурсів «Ростелекома», «Бізнес Ньюс медіа», російських газет «Московський комсомолець», «Версія», «ТРК-3» та інших.
Указ №379 від 21 серпня з'явився на сайті Президента.
Варто зазначити, що санкції також застосовані та до російського «Фонду вивчення історичної перспективи».
11:30: Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів та ЗМІ
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