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На Житомирщині знайшли останки мамонта

Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 11:01
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На Житомирщині знайшли останки мамонта

А саме під час риття котловану для флагштока.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що у Коростені Житомирської області комунальники виявили останки мамонта. Їх виявили під час копання п'ятдесятиметрового рову для установки флагштока у місцевому парку.

Працівник інституту археології НАН України Андрій Петраускас зазначив, що кістки за розміром та складом нагадують кістки мамонта. За його словами, вони непогано збереглися.

 

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