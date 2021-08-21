На Житомирщині знайшли останки мамонта

Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 11:01

А саме під час риття котловану для флагштока.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що у Коростені Житомирської області комунальники виявили останки мамонта. Їх виявили під час копання п'ятдесятиметрового рову для установки флагштока у місцевому парку.

Працівник інституту археології НАН України Андрій Петраускас зазначив, що кістки за розміром та складом нагадують кістки мамонта. За його словами, вони непогано збереглися.