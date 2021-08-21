На Житомирщині знайшли останки мамонта

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А саме під час риття котловану для флагштока.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що у Коростені Житомирської області комунальники виявили останки мамонта. Їх виявили під час копання п'ятдесятиметрового рову для установки флагштока у місцевому парку.
Працівник інституту археології НАН України Андрій Петраускас зазначив, що кістки за розміром та складом нагадують кістки мамонта. За його словами, вони непогано збереглися.
09:37: В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
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