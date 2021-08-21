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У США з'явилися три резолюції про імпічмент Байдена

Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 10:21
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У США з'явилися три резолюції про імпічмент Байдена

Через ситуацію в Афганістані.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що у США з'явилися три резолюції про імпічмент Байдена. Їх представив конгресмен від "республіканців" Марджорі Тейлор Грін. У всіх резолюціях американського лідера критикують за неорганізований виведення військових з Кабулу, нелегальну міграцію людей з Мексики, непрозорість нового мораторію на виселення під час пандемії.

До слова, раніше повідомлялося, що Джо Байден не гарантує вивезення усіх охочих афганців на тлі виведення американських військ з Афганістану те передачі влади талібам.

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