Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 10:21

Через ситуацію в Афганістані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що у США з'явилися три резолюції про імпічмент Байдена. Їх представив конгресмен від "республіканців" Марджорі Тейлор Грін. У всіх резолюціях американського лідера критикують за неорганізований виведення військових з Кабулу, нелегальну міграцію людей з Мексики, непрозорість нового мораторію на виселення під час пандемії.

До слова, раніше повідомлялося, що Джо Байден не гарантує вивезення усіх охочих афганців на тлі виведення американських військ з Афганістану те передачі влади талібам.