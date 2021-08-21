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Це перша в світі ДНК-вакцина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 серпня, стало відомо, що в Індії регулятор з охорони здоров'я схвалив нову вакцину проти коронавірусної інфекції. Мова йде про першу в світі ДНК-вакцину проти ковіду. Так, препарат ZyCoV-D передбачає введення трьох доз.
Особливістю вакцини є те, що її вводять без голки. А саме одноразовим безголковим ін'єктором з використанням вузького потоку рідини, що проникає через шкіру.
Відзначається, що ця вакцина має певні недоліки, а саме дуже важко ввести плазмід ДНК в ядро людських клітин, особливо у дорослих. Виробником вакцини є Cadila Healthcare. Результати досліджень показали, що вакцина запобігла симптоматичним захворюванням у 66% вакцинованих.
09:37: В Індії схвалили вакцину проти ковіду, яку вводять без голки
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
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