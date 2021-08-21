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Байден розвіяв ілюзії про вивезення афганців в США

Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 09:05
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Байден розвіяв ілюзії про вивезення афганців в США

В першу чергу заберуть «своїх». 

Новину передає «Преса України».

Американський президент Джо Байден заявив, що не може гарантувати евакуацію усіх бажаючих з Афганістану, але він пообіцяв зробити все можливе. 

«Я не можу говорити, яким буде остаточний результат», - цитувало Байдена видання The Washington Post.

Байден додав, що наразі в аеропорту Кабула залишається близько 6000 американських військових, які забезпечують евакуацію іноземних співробітників.

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