Байден розвіяв ілюзії про вивезення афганців в США

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В першу чергу заберуть «своїх».
Новину передає «Преса України».
Американський президент Джо Байден заявив, що не може гарантувати евакуацію усіх бажаючих з Афганістану, але він пообіцяв зробити все можливе.
«Я не можу говорити, яким буде остаточний результат», - цитувало Байдена видання The Washington Post.
Байден додав, що наразі в аеропорту Кабула залишається близько 6000 американських військових, які забезпечують евакуацію іноземних співробітників.
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
11:20: Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність
01:15: Для кого буде актуальною покупка авто Volkswagen Touareg?
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