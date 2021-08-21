Улянов відреагував на закриття видання «Страна»

Аня Мартинюк 21 серпня 2021, 08:29

Так, канал послідувала доля NewsOne, «112 Україна» та ZIK.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов відреагував на закриття чергового опозиційного видання в Україні. Мова йде про сайт Страна. Як відомо, РНБО ввела санкції проти інтернет-видання та його редактора Ігоря Гужви.

«Як і в разі трьох раніше закритих опозиційних каналів, санкції були введені без суду і слідства, за вказівкою згори. Тим часом, Рада з телерадіомовлення закликає позбавити ліцензії один з небагатьох уцілілих опозиційних каналів - «НАШ». Ось вона - вишенька (або полуниця?) На торті 30-річчя нашої т.зв. «Незалежності»: боротьба з «ворогами народу», за який вирішують, що йому дивитися, слухати і читати», - прокоментував він.

Свій пост в соцмережі він завершив словами «Freedom is our religion». До слова, станом на ранок 21 серпня сайт інтернет-видання не відкривається. Тим часом Ігор Гужва повідомив, що читати новини можна на сайті "strana.news".