Улянов відреагував на закриття видання «Страна»

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Так, канал послідувала доля NewsOne, «112 Україна» та ZIK.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов відреагував на закриття чергового опозиційного видання в Україні. Мова йде про сайт Страна. Як відомо, РНБО ввела санкції проти інтернет-видання та його редактора Ігоря Гужви.
«Як і в разі трьох раніше закритих опозиційних каналів, санкції були введені без суду і слідства, за вказівкою згори. Тим часом, Рада з телерадіомовлення закликає позбавити ліцензії один з небагатьох уцілілих опозиційних каналів - «НАШ». Ось вона - вишенька (або полуниця?) На торті 30-річчя нашої т.зв. «Незалежності»: боротьба з «ворогами народу», за який вирішують, що йому дивитися, слухати і читати», - прокоментував він.
Свій пост в соцмережі він завершив словами «Freedom is our religion». До слова, станом на ранок 21 серпня сайт інтернет-видання не відкривається. Тим часом Ігор Гужва повідомив, що читати новини можна на сайті "strana.news".
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01:15: Для кого буде актуальною покупка авто Volkswagen Touareg?
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