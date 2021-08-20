Для кого буде актуальною покупка авто Volkswagen Touareg?

zmxn 20 серпня 2021, 01:15

Позашляховики користуються особливою популярністю серед автовласників. Правило актуально в тому числі й для Volkswagen Touareg. Автомобіль став першим позашляховиком від компанії Фольксваген і був вперше випущений у 2002 році. Універсальність, відмінна прохідність, невибагливість в обслуговуванні — не дивно, що багато хто дотепер бажає купити Volkswagen Touareg. Досить тільки переглянути список доступних оголошень на сервісі OLX, ви точно знайдете підхожий варіант за доступною ціною.

Ключові переваги авто

Головна перевага Туарега — це його прекрасна прохідність. Відмінна чутливість в кожному русі керма зберігається не тільки при їзді по вулицях міста, але і в умовах бездоріжжя. Все, що для цього потрібно, — просто вибрати відповідний режим. Всього один поворот шайби збільшує просвіт кліренсу з 15 до 27 сантиметрів.

Ви також зможете вибрати між двома модифікаціями двигуна:

на бензині;

на дизелі.

Обидва варіанти виділяються економічністю, тому вибір залежить багато в чому від особистих переваг. Але існують загальні рекомендації. Для любителів далеких поїздок варто звернути увагу на дизельні моделі, це допоможе економити на паливі. А якщо ви звикли кататися тільки по робочих і сімейних справах, варто купувати бензинову модель.

Кому краще за все підійде автомобіль?

Машина відкриває безліч можливостей своєму власникові, особливо тим, хто не звик вихідні проводити вдома. Спробуйте вже зараз відкрити для себе нові маршрути та не хвилюватися про те, що ви просто не зможете подолати перешкоду на дорозі. З автівкою Volkswagen Touareg кожна яма на дорожньому покритті буде невідчутною.

Найголовніше — автомобіль дуже простий в догляді. Модель випускалася не більше 20 років тому, тому знайти необхідні комплектуючі не складе труднощів. Це відмінний варіант для тих, хто не звик витрачати багато часу на пошук запчастин і бажає оперативно проводити ремонтні роботи.