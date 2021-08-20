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Туркем легше зробити щеплення, ніж не зробити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що Туреччина вводить обмеження для нещеплених від ковіду громадян. Уже з 6 вересня громадяни без негативного ПЛР-тесту не зможуть відвідувати масові заходи, зокрема концерти, театри, кінотеатри.
Користуватися літаками та міжміськими автобусами без негативного ПЛР-тесту теж не вийде. Турецький президент Раджеп Ердоган зазначив, що нещеплені студенти та співробітники університетів регулярно здаватимуть тести на ковід.
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
11:20: Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
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