Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 13:07

Туркем легше зробити щеплення, ніж не зробити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що Туреччина вводить обмеження для нещеплених від ковіду громадян. Уже з 6 вересня громадяни без негативного ПЛР-тесту не зможуть відвідувати масові заходи, зокрема концерти, театри, кінотеатри.

Користуватися літаками та міжміськими автобусами без негативного ПЛР-тесту теж не вийде. Турецький президент Раджеп Ердоган зазначив, що нещеплені студенти та співробітники університетів регулярно здаватимуть тести на ковід.