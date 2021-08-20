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Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 13:07
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Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу

Туркем легше зробити щеплення, ніж не зробити. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що Туреччина вводить обмеження для нещеплених від ковіду громадян. Уже з 6 вересня громадяни без негативного ПЛР-тесту не зможуть відвідувати масові заходи, зокрема концерти, театри, кінотеатри.

Користуватися літаками та міжміськими автобусами без негативного ПЛР-тесту теж не вийде. Турецький президент Раджеп Ердоган зазначив, що нещеплені студенти та співробітники університетів регулярно здаватимуть тести на ковід.

 

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