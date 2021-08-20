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В Україні плюс 1600 ковідних хворих

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 12:37
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В Україні плюс 1600 ковідних хворих

Найбільше випадків зараження у Києві.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1600 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше новихх хворих в Києві – 222 та Одеській області - 109.

Як зазначається, летальних випадків 26. Одужали за добу 882 людини.

«Протестували методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6454 особи, експрес-тестами - 19 010 чоловік», - йдеться в повідомленні.

До слова, за минулу добу в Україні вакцинували 129 027 людей.

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