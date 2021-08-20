В Україні плюс 1600 ковідних хворих

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Найбільше випадків зараження у Києві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1600 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше новихх хворих в Києві – 222 та Одеській області - 109.
Як зазначається, летальних випадків 26. Одужали за добу 882 людини.
«Протестували методом ПЛР - 23 478 осіб, методом ІФА - 6454 особи, експрес-тестами - 19 010 чоловік», - йдеться в повідомленні.
До слова, за минулу добу в Україні вакцинували 129 027 людей.
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
11:20: Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
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