У Херсоні флагшток роздавив припаркований Lexus

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 11:57

Ремонтувати автівку доведеться довго та дорого.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що у Херсоні звалився величезний флагшток, який встановили до святкування Дня незалежності. На жаль, він впав прямо на припаркований автомобіль Lexus. Обійшлось без постраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, висота конструкції мала сягати 50 метрів. Чи добудовуватимуть її – наразі невідомо.