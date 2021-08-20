У Херсоні флагшток роздавив припаркований Lexus

Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу 13:07
Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність 11:20
МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію 09:38
Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців 11:57
Папа Римський закликав людей до вакцинації від COVID-19 11:25
Новая тойота с салона - Как мечта становится реальностью 10:53
Рекрутинг в наше время - Почему стало сложно подбирать персонал 08:43
В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень 13:38
Ремонтувати автівку доведеться довго та дорого.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що у Херсоні звалився величезний флагшток, який встановили до святкування Дня незалежності. На жаль, він впав прямо на припаркований автомобіль Lexus. Обійшлось без постраждалих.
За даними місцевих ЗМІ, висота конструкції мала сягати 50 метрів. Чи добудовуватимуть її – наразі невідомо.
13:07: Туреччина вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу
11:20: Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.