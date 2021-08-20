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У Херсоні флагшток роздавив припаркований Lexus

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 11:57
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У Херсоні флагшток роздавив припаркований Lexus

Ремонтувати автівку доведеться довго та дорого. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що у Херсоні звалився величезний флагшток, який встановили до святкування Дня незалежності. На жаль, він впав прямо на припаркований автомобіль Lexus. Обійшлось без постраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, висота конструкції мала сягати 50 метрів. Чи добудовуватимуть її – наразі невідомо.

  

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