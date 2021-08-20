Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі оригінально повідомила про свою вагітність

Аня Мартинюк 20 серпня 2021, 11:20

Вона чекає на другу дитину від Джейсона Стейтема.

Новину передає «Преса України».

34-річна суперзірка Розі Хантінгтон-Уайтлі та її 54-річний чоловік Джейсон Стейтем чекають на поповнення у сім'ї. Так, зірка Victoria's Secret представила на своїй сторінці в Інстаграв традиційну серію фото, на яких вона позувала в різних стильних нарядах. На останньому фото знаменитість була у білій сукні та з уже чималим животиком.

«Та-дам! "раунд2"», - написала вона.

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Варто зазначити, що це друга дитина пари. Першого сина на ім'я Джек Оскар вона народила у 2017 році.