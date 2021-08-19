ЄС визнав українські ковід-сертифікати

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 14:02

Подорожі знову доступні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Євросоюз визнав українські Covid-сертифікати, які представлені в додатку «Дія».

Прийматимуть їх уже з 20 серпня. Це означає, що українці знову можуть вирушити у Європу без обмежень.

Covid-сертифікат підтверджує статус про вакцинацію від ковіду, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.