ЄС визнав українські ковід-сертифікати

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Подорожі знову доступні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Євросоюз визнав українські Covid-сертифікати, які представлені в додатку «Дія».
Прийматимуть їх уже з 20 серпня. Це означає, що українці знову можуть вирушити у Європу без обмежень.
Covid-сертифікат підтверджує статус про вакцинацію від ковіду, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
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