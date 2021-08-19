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Ангела Меркель отримає орден України

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 10:09
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Ангела Меркель отримає орден України

Президент Зеленський вже приготував почесну нагороду.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підготував сюрприз канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Як відомо, остання прибуде в Україну 22 серпня.

Президент України офіційно вручить Меркель українську нагороду – «Орден Свободи». Також відомо, що сторони покладуть вінки до Меморіалу Вічної Слави на Могилі Невідомого солдата в Києві, проведуть переговори. Меркель також зустрінеться з головою уряду Денисом Шмигалем.

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