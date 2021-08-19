Ангела Меркель отримає орден України

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 10:09

Президент Зеленський вже приготував почесну нагороду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підготував сюрприз канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Як відомо, остання прибуде в Україну 22 серпня.

Президент України офіційно вручить Меркель українську нагороду – «Орден Свободи». Також відомо, що сторони покладуть вінки до Меморіалу Вічної Слави на Могилі Невідомого солдата в Києві, проведуть переговори. Меркель також зустрінеться з головою уряду Денисом Шмигалем.