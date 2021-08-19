Ангела Меркель отримає орден України

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Президент Зеленський вже приготував почесну нагороду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підготував сюрприз канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Як відомо, остання прибуде в Україну 22 серпня.
Президент України офіційно вручить Меркель українську нагороду – «Орден Свободи». Також відомо, що сторони покладуть вінки до Меморіалу Вічної Слави на Могилі Невідомого солдата в Києві, проведуть переговори. Меркель також зустрінеться з головою уряду Денисом Шмигалем.
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
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