МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію 09:38
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МОЗ закликає до більшої пропаганди вакцинації.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ закликали громадські заклади відзначати себе стікерами про вакцинацію працівників від коронавірусної інфекції.
«Завантажити та видрукувати наліпки можна за посиланням: bit.ly/vaccination_stickers. Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”», - йдеться у повідомленні.
В МОЗ додали, що якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися – мобільна бригада сама приїде та проведе вакцинацію.
09:38: МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію
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