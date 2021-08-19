МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 09:38

МОЗ закликає до більшої пропаганди вакцинації.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ закликали громадські заклади відзначати себе стікерами про вакцинацію працівників від коронавірусної інфекції.

«Завантажити та видрукувати наліпки можна за посиланням: bit.ly/vaccination_stickers. Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”», - йдеться у повідомленні.

В МОЗ додали, що якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися – мобільна бригада сама приїде та проведе вакцинацію.