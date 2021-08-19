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МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 09:38
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МОЗ закликало заклади розклеювати стікери про вакцинацію

МОЗ закликає до більшої пропаганди вакцинації. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ закликали громадські заклади відзначати себе стікерами про вакцинацію працівників від коронавірусної інфекції. 

«Завантажити та видрукувати наліпки можна за посиланням: bit.ly/vaccination_stickers. Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”», - йдеться у повідомленні.

В МОЗ додали, що якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися – мобільна бригада сама приїде та проведе вакцинацію.

  

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