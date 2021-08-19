Ердоган готовий допомагати Талібану

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Туреччина підтримуватиме «братський Афганістан в хороші і важкі часи».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що турецький президент Туреччини Раджеп Ердоган зробив важливу заяву на тлі зміни влади в Афганістані. За його словами, він готовий співпрацювати з Талібаном. Про це повідомили турецькі ЗМІ.
«Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні», - заявив він.
Також Ердоган наголосив, що підтримуватиме «братський Афганістан в хороші і важкі часи» при будь-якому керівництві.
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11:57: Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців
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