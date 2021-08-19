Ердоган готовий допомагати Талібану

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 09:04

Туреччина підтримуватиме «братський Афганістан в хороші і важкі часи».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що турецький президент Туреччини Раджеп Ердоган зробив важливу заяву на тлі зміни влади в Афганістані. За його словами, він готовий співпрацювати з Талібаном. Про це повідомили турецькі ЗМІ.

«Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні», - заявив він.

Також Ердоган наголосив, що підтримуватиме «братський Афганістан в хороші і важкі часи» при будь-якому керівництві.