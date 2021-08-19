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В Україні знову більше тисячі нових хворих на ковід

Аня Мартинюк 19 серпня 2021, 08:34
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В Україні знову більше тисячі нових хворих на ковід

Найбільше нових хворих у Харківській області. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що за минулу добу, 18 серпня, в Україні виявили 1 560 осіб з коронавірусною інфекцією. Летальних випадків 32.

 «Одужали за звітний 24-годинний період 898 осіб (з початку епідемії 2 199 118 - Ред.). За добу коронавірус виявили у 90 дітей і 35 медпрацівників», - зазначено в повідомлення. 

У Харківській області виявили найбільше нових хворих - 130 нових заражених. У міністерстві наголосили на загрозі нового спалаху епідемії, коли домінуючим буде штам «Дельта».

 

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