В Україні знову більше тисячі нових хворих на ковід

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Найбільше нових хворих у Харківській області.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що за минулу добу, 18 серпня, в Україні виявили 1 560 осіб з коронавірусною інфекцією. Летальних випадків 32.
«Одужали за звітний 24-годинний період 898 осіб (з початку епідемії 2 199 118 - Ред.). За добу коронавірус виявили у 90 дітей і 35 медпрацівників», - зазначено в повідомлення.
У Харківській області виявили найбільше нових хворих - 130 нових заражених. У міністерстві наголосили на загрозі нового спалаху епідемії, коли домінуючим буде штам «Дельта».
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