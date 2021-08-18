Польща відправила Україні гумдопомогу

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 16:59

Для боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Польща відправила в Україну 20 вантажівок із засобами боротьби зі смертоносним китайським вірусом. Мова йде про 650 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, медобладнання, дезінфікуючі засоби, медичні маски.

Гумдопомогу офіційно передасть президент Польщі Анджей Дуда. А саме під час візиту до Києва. Як відомо, польський лідер прибуде в Україну 24 серпня.