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Кабмін хоче повісити лікарняні на роботодавців

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 16:32
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Кабмін хоче повісити лікарняні на роботодавців

Роботодавці, очевидно, будуть жорсткішими до працівників. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Кабмін націлився провести ревізію Фонду соцстраху. Найближчим часом уряд розгляне законопроект про «оптимізацію» грошей на лікарняні та інші соціальні виплати.

Так, частину лікарняних збираються перекласти на роботодавців. А саме за рахунок компанії оплачуватимуться перші 7 днів лікарняного співробітника, а не 5. Це означає, що роботодавці жорсткіше ставитимуться до працівників, які часто хворіють.

Також одержувачів допомоги по інвалідності ретельно перевірятимуть. 

 

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