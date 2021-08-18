Кабмін хоче повісити лікарняні на роботодавців

Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців 11:57
Папа Римський закликав людей до вакцинації від COVID-19 11:25
В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень 13:38
Как работать с рерайтером, чтобы результат был на высшем уровне 10:53
В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу 10:19
Роботодавці, очевидно, будуть жорсткішими до працівників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Кабмін націлився провести ревізію Фонду соцстраху. Найближчим часом уряд розгляне законопроект про «оптимізацію» грошей на лікарняні та інші соціальні виплати.
Так, частину лікарняних збираються перекласти на роботодавців. А саме за рахунок компанії оплачуватимуться перші 7 днів лікарняного співробітника, а не 5. Це означає, що роботодавці жорсткіше ставитимуться до працівників, які часто хворіють.
Також одержувачів допомоги по інвалідності ретельно перевірятимуть.
11:57: Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців
11:25: Папа Римський закликав людей до вакцинації від COVID-19
13:38: В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.