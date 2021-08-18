Президент-втікач Ашраф Гані прилетів в ОАЕ

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Стало відомо, кого він взяв з собою, тікаючи з Афганістану.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що президент Афганістану, який кинув свою країну, добрався до ОАЕ. Так, Ашраф Гані знаходиться в Абу-Дабі.
За даними телеканалу Kabul News, після того, як Ашраф Гані склав повноваження, він полетів до Таджикистану, далі попрямував в третю країну й в результаті добрався до ОАЕ.
Відомо, що подорож разом з ним здійснювали дружина та радники. За попередніми даними, Гані вивіз чимало грошей, але взяти геть усе, що планував, у нього не вийшло.
Гані заявляв, що таліби готувалися до атаки Кабула, тому заради уникнення кровопролиття він вирішив піти у відставку.
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