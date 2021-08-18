Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні затвердили вакцину Janssen
  • В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень
  • В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро

Президент-втікач Ашраф Гані прилетів в ОАЕ

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 16:04
Версія для друку
Президент-втікач Ашраф Гані прилетів в ОАЕ

Стало відомо, кого він взяв з собою, тікаючи з Афганістану.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що президент Афганістану, який кинув свою країну, добрався до ОАЕ. Так, Ашраф Гані знаходиться в Абу-Дабі.

За даними телеканалу Kabul News, після того, як Ашраф Гані склав повноваження, він  полетів до Таджикистану, далі попрямував в третю країну й в результаті добрався до ОАЕ.

Відомо, що подорож разом з ним здійснювали дружина та радники. За попередніми даними, Гані вивіз чимало грошей, але взяти геть усе, що планував, у нього не вийшло.

Гані заявляв, що таліби готувалися до атаки Кабула, тому заради уникнення кровопролиття він вирішив піти у відставку.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції