Президент-втікач Ашраф Гані прилетів в ОАЕ

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 16:04

Стало відомо, кого він взяв з собою, тікаючи з Афганістану.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що президент Афганістану, який кинув свою країну, добрався до ОАЕ. Так, Ашраф Гані знаходиться в Абу-Дабі.

За даними телеканалу Kabul News, після того, як Ашраф Гані склав повноваження, він полетів до Таджикистану, далі попрямував в третю країну й в результаті добрався до ОАЕ.

Відомо, що подорож разом з ним здійснювали дружина та радники. За попередніми даними, Гані вивіз чимало грошей, але взяти геть усе, що планував, у нього не вийшло.

Гані заявляв, що таліби готувалися до атаки Кабула, тому заради уникнення кровопролиття він вирішив піти у відставку.