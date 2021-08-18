Советы по отоплению частного дома: как сэкономить

zmxn 17 серпня 2021, 05:40

Комфорт и уют в доме во многом зависят от качественного отопления. И если квартиры подключаются к центральной магистрали, то в частных домах организация обогрева ложиться на хозяев.

Необходимо обустроить систему его таким образом, чтобы всё работало максимально эффективно и экономно. Рассмотрим несколько рекомендаций, как это сделать.

Какое отопление лучше для частного дома

В первую очередь стоит выбрать одну из доступных отопительных систем.

Самые популярные варианты:

газовый котёл;

электрообогреватель;

жидко- и твердотопливный котёл;

тепловой насос.

Подходящая схема отопления выбирается исходя из финансовых возможностей — важно заранее просчитать, во сколько обойдутся все материалы и работы. Кроме этого, нужно учесть и те коммуникации, которые уже есть. Например, если к дому подведено электричество, но нет газа, невозможно будет использовать газовое оборудование — только твердотопливное или электрическое.

Существуют также и альтернативные способы отопления, такие как тепловой насос. Он использует разницу температур между двумя средами, например, воздухом внутри и снаружи помещения. Но для его работы всё равно понадобиться электролиния — к ней подключаются насосы.

Вот несколько советов, как можно сэкономить независимо от того, какой тип отопления вы используете.

Совет 1: проверяйте оборудование

Неважно, какой котёл у вас установлен — газовый, электрический или твердотопливный. Перед началом отопительного сезона нужно его проверить и почистить от накопившейся пыли, грязи. Оптимальный вариант — вызвать специалиста, который сможет протестировать, насколько хорошо работают все детали, не нужно ли что-то заменить.

Проверяется не только сам котёл, но и вытяжки, дымоход, а также трубы, радиаторы. Если не сделать этого заранее, система может выйти из строя в самый неподходящий момент. А срочный ремонт обойдётся куда дороже, чем профилактический осмотр.

Совет 2: обогревайте комнаты раздельно

Современные модели отопительного оборудования позволяют настроить температуру в каждом помещении отдельно. Таким образом, можно хорошо сэкономить, например, снизив температуру на кухне, в кладовке или в пустых комнатах. Но не переусердствуйте — комнату, соседствующую с улицей или холодным помещением, тяжелее отапливать. Она быстро остывает за счёт постоянного теплообмена. Также можно снижать на несколько градусов температуру во всём доме на время вашего отсутствия, пока вы на работе или в отъезде.

Совет 3: удаляйте воздух

Пока система простаивает, в ней накапливается воздух. Воздушные пробки снижают эффективность всей системы. При этом расход топлива, наоборот, возрастёт. Поэтому нужно их регулярно удалять. Не хотите следить, не накопился ли воздух? Тогда стоит установить оборудование со специальным клапаном, который стравливает избыток газа автоматически. Например, SmartClimate предлагает современные модели отопительных приборов. Подобрать подходящую технику вы можете на нашем сайте. На весь ассортимент действует гарантия производителя.