В Україні затвердили вакцину Janssen

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 15:30

Бажаючі вакцинуватися від коронавірусу можуть зробити один укол.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні остаточно затвердила вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson. Як відомо, вакцина передбачає введення однієї дози.

Так, вакцину Janssen внесли в відповідний список і після щеплення нею видаватимуться ковід-сертифікати. Відповідну заяву зробив депутат ВРУ Олексій Гончаренко.

«Крім того, самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону або КПП на окуповані території не підлягають особи, які мають ковід-сертифікати про вакцинацію однією дозою вакцини або одужання від коронавіруса», - додав він.

До слова, вакцина Moderna не зареєстрована в Україні, але вакцинація нею дозволена законом.