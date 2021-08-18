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А саме на 10-20%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що для українців цукор продають дорожче, чим для європейців. Це пов’язано з низьким урожаєм.
Для прикладу, в Польщі і Угорщині ціни на цукор приблизно на 10-20 відсотків менше. Про це розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Вона нагадала, що дефіцит в Україні виник через скорочення виробництва продукту на 34%.
Аналітик додала, що в Польщі ПДВ становить 5%, а в Україні – 20%, що також впливає на вартість цукру.
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