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Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців

Аня Мартинюк 18 серпня 2021, 11:57
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Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців

А саме на 10-20%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що для українців цукор продають дорожче, чим для європейців. Це пов’язано з низьким урожаєм.

Для прикладу, в Польщі і Угорщині ціни на цукор приблизно на 10-20 відсотків менше. Про це розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Вона нагадала, що дефіцит в Україні виник через скорочення виробництва продукту на 34%.

Аналітик додала, що в Польщі ПДВ становить 5%, а в Україні – 20%, що також впливає на вартість цукру.

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