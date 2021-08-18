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Сам Папа Франциск I вакцинувався ще в березні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Папа Франциск I закликав людей робити щеплення проти смертоносного китайського вірусу. Він вірить, що це допоможе зупинити пандемію, але за умови, що вакцини отримають усі країни. За його словами, вакцини «дають надію» на це.
Наразі ж вакцини доступні багатим країнам. Але люди примудряються відмовлятися від препаратів. Нагадаємо, Папа Франциск I вакцинувався ще в березні.
11:57: Для українців цукор продають дорожче, чим для європейців
11:25: Папа Римський закликав людей до вакцинації від COVID-19
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