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Янукович звернувся до українців

Аня Мартинюк 17 серпня 2021, 14:06
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Янукович звернувся до українців

Він нагадав, як українці жили при ньому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, колишній президент України Віктор Янукович опублікував звернення до українців. Звернення представив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир.

Президент-втікач зазначив, що при ньому українці жили краще. Також він прогнозує, що скоро ситуація зміниться. 

За словами Януковича, наразі Україна опинилася повністю залежною від російсько-американських відносин.

 

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