Янукович звернувся до українців

Аня Мартинюк 17 серпня 2021, 14:06

Він нагадав, як українці жили при ньому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, колишній президент України Віктор Янукович опублікував звернення до українців. Звернення представив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир.

Президент-втікач зазначив, що при ньому українці жили краще. Також він прогнозує, що скоро ситуація зміниться.

За словами Януковича, наразі Україна опинилася повністю залежною від російсько-американських відносин.