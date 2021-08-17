Янукович звернувся до українців

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Він нагадав, як українці жили при ньому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, колишній президент України Віктор Янукович опублікував звернення до українців. Звернення представив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир.
Президент-втікач зазначив, що при ньому українці жили краще. Також він прогнозує, що скоро ситуація зміниться.
За словами Януковича, наразі Україна опинилася повністю залежною від російсько-американських відносин.
13:38: В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень
10:19: В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу
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