В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень

Аня Мартинюк 17 серпня 2021, 13:38

З нагоди Дня Незалежності України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, у прес-службі НБУ повідомили, що незабаром в обігу з’являться нові пам’ятні банкноти. А саме з нагоди 30-річчя Незалежності України.

«Це банкноти 100 та 500 гривень, які мають важливу відмінність – на лицьовому боці нанесена вже добре знайома українцям айдентика цьогорічного святкування та напис "30 років Незалежності України"», - йдеться в повідомленні.

Банкноти з’являться в обігу 20 серпня. Наразі можна зробити попереднє замовлення.