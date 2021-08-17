В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень 13:38
В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу 10:19
Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату 17:00
Нателла Крапівіна похвалила нове відео своєї експідопічної Лободи 14:22
У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих 13:45
Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину 13:14
В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро 12:40
З нагоди Дня Незалежності України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, у прес-службі НБУ повідомили, що незабаром в обігу з’являться нові пам’ятні банкноти. А саме з нагоди 30-річчя Незалежності України.
«Це банкноти 100 та 500 гривень, які мають важливу відмінність – на лицьовому боці нанесена вже добре знайома українцям айдентика цьогорічного святкування та напис "30 років Незалежності України"», - йдеться в повідомленні.
Банкноти з’являться в обігу 20 серпня. Наразі можна зробити попереднє замовлення.
13:38: В Україні оновлять банкноти номіналом 100 та 500 гривень
10:19: В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.