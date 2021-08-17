Межкомнатные двери - Как сделать все красиво

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 11:35

Замена межкомнатных дверей может оказаться сложной задачей. Если покупатель сделает ошибку, у него в доме в результате могут получиться щели или двери станут неровно. В худшем случае они вообще на закроются! Если купить межкомнатные двери в Украине вообще не проблема, то с установкой могут возникнуть вопросы. Но только у тех людей, которые ранее не устанавливали двери.

Советы по выбору межкомнатных дверей

Иногда площадь квартиры или дома не позволяет установить двери, которые нравятся покупателям. Они могут быть слишком массивными, открываться не в ту сторону. Да, есть случаи, когда дверь раздвижная и вообще не занимает места. Этот вариант стоит рассмотреть в квартирах.

Когда дело доходит до роскошных домов, лучше выбирать двери на заказ. Тогда двери будут иметь привлекательный внешний вид, который даже может добавить эффект «вау». Поэтому неудивительно, что такие двери популярны среди разработчиков, дизайнеров интерьеров и домовладельцев.

Рисунок текстуры дерева. Преимущество красителей для дверей заключается в том, что существует широкий спектр вариантов на выбор, а также есть возможность создания индивидуального пятна там, где это необходимо. Это означает, что внутренние двери можно легко увязать с общей схемой дизайна, например, сделать так, чтобы они соответствовали напольному покрытию или другим отличительным конструктивным особенностям в пределах собственности. Это может быть сделано быстро и дешево.

Советы по установке дверей

Поскольку двери представляют собой большие и тяжелые предметы, лучше обзавестись некоторой помощью. Итак, инструменты, которые понадобятся:

Новая дверь

Карандаш для разметки

Рулетка

Самолет

Панельная пила (если вам нужно много отрезать от новой двери)

Наждачная бумага

Петли

Винты

Отвертка или дрель

Молоток и долото

Далее нужно снять старую дверь, измерить и отметить новую дверь. Лучше, конечно, обратиться к специалистам по установке межкомнатных дверей, которые знают абсолютно все нюансы. После установки двери важно убедиться, что она легко открывается и закрывается. В противном случае петли могут немного смещаться, поэтому нужно внести соответствующие поправки, чтобы убедиться, что все ровно. Когда дверь легко закроется, можно закрепить все винты.