Как работать с рерайтером, чтобы результат был на высшем уровне

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 10:53

Социальные сети отлично подходят для поддержания связи с людьми, но что происходит, когда человек начинает чувствовать, что может сказать больше, писать больше, чем поместится в сообщении в Facebook или Twitter. На помощь приходит рерайтинг. Речь идет о написании статей на различную тематику. Это может быть обьемный текст о стероидах, а может быть локаничное резюме, это может быть длинный текст о цветах или обзор гаджета и так далее. Качественный рерайт текста мало кто может предоставить, но профессионалы своего дела все же существуют.

Для тех, кто любит писать

Устроится на биржу фриланс услуг означает занятся своим любимым делом и помогать другим получать качественные тексты. Обычно рерайтери пользуются такими ходами. А именно используют SEO, чтобы привлекать внимание потенциальных читателей. SEO или поисковая оптимизация - это искусство оптимизации контента с целью ранжирования по определенным ключевым словам в результатах поиска, таких как Google. SEO - это обобщающий термин, включающий исследование ключевых слов, построение ссылок (процесс получения ссылок на сайт с других сайтов для повышения рейтинга в поиске) и целый ряд других действий, необходимых для максимальной производительности.

Обычно оптимизация текста происходит следующим образом:

Поиск ключевых слов с довольно низкой сложностью ранжирования в своей нише.

Создание лучшего контента в Интернете по выбранной теме и ключевому слову. Выбираются те ключевые слова, которые пользуются популярностью среди людей.

Продвижением этого контента обычно занимаются другие люди. Они делятся текстом в соцсетях, ведут рассылку, оставляют ссылки в комментариях.

Как делать заказ у рерайтера

Очень важно уточнить, сколько рерайтер хочет денег за определенный обьем работы, наличие ключевых слов. Также нужно уточнить структуру текста. Будет ли он со списками, разделами и так далее.

Сроки выполнения текста тоже обговариваются. Еще не лишним будет уточнит, хорошо ли рерайтер знает определенную тему. Стоит ли именно ему доверять конкретную тему. еще очень важно уважать работу рерайтера. Если получилось так, что текст не оправдал ожидания, можно спокойно попросить его поправить или переписать. Но с уважением и пониманием, без лишних нервов.