Чому вам варто обрати курс програмування онлайн

zmxn 15 серпня 2021, 07:11

Стаціонарні школи програмування мають свої штаб-квартири у великих містах. Щоби скористатися їхньою пропозицією, жителі невеликих населених пунктів мають або їздити до більших міст, або обирати інше джерело навчання. А що, якщо ми все-таки визнаємо факт, що саме школа програмування є найкращим рішенням? У цьому випадку, відмінний варіант — курс програмування онлайн! Дізнайтеся, чому вам варто обрати саме таку форму навчання.

Наука з будь-якої точки Землі

Перший і найважливіший аргумент, який говорить на користь вибору курсу — це відсутність обмежень, коли мова йде про те, де ми знаходимося. Це відмінний варіант як для людей із невеликих міст, так і для тих, хто любить подорожувати та часто змінює місцеперебування. Для участі досить лиш обладнання, доступу до Інтернету й бажання вчитися. IT курси, котрі пропонує Академія Шаг у Львові — оптимальне рішення.

Нижча ціна

Порівнюючи стаціонарні курси з курсами онлайн, не можна не помітити великої розбіжності у вартості. Варіант онлайн-навчання набагато дешевший, хоча не менш ефективний. Звідки ця різниця? Школа не несе витрат за оренду залу, і викладачам не потрібно їздити в офіс. Словом — це найзручніший варіант для всіх.

Менше занять і коротша тривалість курсу

Ще одна відмінність, з якої також випливає менша ціна курсу — це кількість занять. Для курсу онлайн-програмування Java передбачено 24 уроки, а для стаціонарного — 32. Попри меншу кількість годин, проведених із викладачем, заняття підготовлені в такий спосіб, щоби разом із неоціненним внеском у самостійне навчання учасник курсу міг якомога краще підготуватися до професії програміста і якнайшвидше знайти першу роботу в IT.

Економія часу

Крім економії коштів, тут не можна не згадати і про величезну економію часу. Для онлайн-курсу програмування, вам не потрібно витрачати день на поїздку в офіс школи. Просто увімкніть комп’ютер і під’єднайтеся до мережі.

Більший комфорт у навчанні

Здебільшого люди ніде не навчаються так ефективно, як у комфортних умовах власного будинку. Якщо ви створите належні умови для навчання, ви не будете піддаватися впливу будь-яких чинників, що відволікають. Ви зможете повністю сконцентруватися на заняттях і засвоїти матеріал.

Контакт із наставником

Попри те, що ви відвідуєте онлайн-курси, на відміну від курсів із платформ, за допомогою яких ви вчитеся, коли захочете, обираючи онлайн-курс у школі програмування, у вас є постійний контакт із наставником. Тому, коли якесь питання здасться неясним або виникнуть сумніви — наставник обов’язково відповість і пояснить.

Підтримка наставника також важлива, коли ви стикаєтеся з проблемою в проєкті, який ви створюєте. Якщо ви зіткнулися з помилкою, яку не можете вирішити, варто звернутися по допомогу. Людина з досвідом не тільки допоможе швидко виправити помилку, але й дасть багато порад, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.