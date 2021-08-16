У Запоріжжі вироблятимуть автобуси Mercedes

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Для України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що у Запоріжжі намічається виробництво автобусів Mercedes. Уже у вересні перша партія буде випущена Запорізьким автомобілебудівний заводом (ЗАЗ).
Про це повідомили у корпорації УкрАВТО, до складу якої входить ЗАЗ. Уточнюється, що автобус ЗАЗ А09 є повністю українською розробкою. Він вміщатиме 36 пасажирів. Автобус використовуватимуть для міжміських перевезень в Україні.
Не виключено, що у майбутньому автобуси продадуть країнам, де діють екологічні стандарти Євро-5.
10:19: В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу
17:00: Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату
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