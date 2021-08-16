У Запоріжжі вироблятимуть автобуси Mercedes

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 11:06

Для України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що у Запоріжжі намічається виробництво автобусів Mercedes. Уже у вересні перша партія буде випущена Запорізьким автомобілебудівний заводом (ЗАЗ).

Про це повідомили у корпорації УкрАВТО, до складу якої входить ЗАЗ. Уточнюється, що автобус ЗАЗ А09 є повністю українською розробкою. Він вміщатиме 36 пасажирів. Автобус використовуватимуть для міжміських перевезень в Україні.

Не виключено, що у майбутньому автобуси продадуть країнам, де діють екологічні стандарти Євро-5.