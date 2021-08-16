Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
  • МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
  • Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском

В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 10:19
Версія для друку
В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу

Українці активно вакцинуються.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні 51 068 осіб зробили щеплення проти коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 31 675 осіб, другу 19 393 людини.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні отримали понад 4,7 млн осіб, а другу - понад 2,7 млн. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

До слова, 15 серпня в країні працювали 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення і 346 центрів вакцинації.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції