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Українці активно вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні 51 068 осіб зробили щеплення проти коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 31 675 осіб, другу 19 393 людини.
Першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні отримали понад 4,7 млн осіб, а другу - понад 2,7 млн. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
До слова, 15 серпня в країні працювали 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення і 346 центрів вакцинації.
10:19: В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу
17:00: Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату
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