В Україні за день зробили 51 тисячу щеплень проти коронавірусу

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 10:19

Українці активно вакцинуються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що за минулу добу в Україні 51 068 осіб зробили щеплення проти коронавірусу. З них першу дозу вакцини отримали 31 675 осіб, другу 19 393 людини.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні отримали понад 4,7 млн осіб, а другу - понад 2,7 млн. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

До слова, 15 серпня в країні працювали 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення і 346 центрів вакцинації.