НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату 17:00
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Долар втратив в ціні сім копійок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, курс НБУ гривні до долара та євро наступні:
Долар коштує 26,69 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 7 копійок.
Євро коштує 31,39 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 3 копійки.
Готівкові курси валют наступні:
Купівля долара проходить за 26,61 грн, продаж за 26,82 грн.
Купівля євро проходить за 31,21 грн, продаж за 31,57 грн.
17:00: Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату
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