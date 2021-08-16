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НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 09:38
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НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Долар втратив в ціні сім копійок. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, курс НБУ гривні до долара та євро наступні:

Долар коштує 26,69 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 7 копійок.

Євро коштує 31,39 грн, що менше від попереднього встановленого банком курсу на 3 копійки.

Готівкові курси валют наступні: 

Купівля долара проходить за 26,61 грн, продаж за 26,82 грн.

Купівля євро проходить за 31,21 грн, продаж за 31,57 грн.

 

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