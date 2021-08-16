Хаос в Афганістані – Люди штурмують аеропорт

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Вони намагаються покинути країну після захоплення країни талібами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що в аеропорту столиці Афганістану, Кабулі, зібралися тисячі людей. Усі вони намагаються виїхати з країни. Так, люди почали штурмувати літаки. Утворився хаос.
Як відомо, люди почали тікати на тлі повного контролю талібів над країною. Відомо, що аеропорт ще знаходиться під контролем американських військових. Останні стріляють в повітря, щоб хоч якось стримати натовп, який бігає по льотному полю.
У соцмережах з’явилися відео з місця події.
Як відомо, таліби оголосили контроль над Кабулом вчора, 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку і відлетів в Ташкент.
17:00: Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату
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