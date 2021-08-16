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Хаос в Афганістані – Люди штурмують аеропорт

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 08:58
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Хаос в Афганістані – Люди штурмують аеропорт

Вони намагаються покинути країну після захоплення країни талібами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що в аеропорту столиці Афганістану, Кабулі, зібралися тисячі людей. Усі вони намагаються виїхати з країни. Так, люди почали штурмувати літаки. Утворився хаос.

Як відомо, люди почали тікати на тлі повного контролю талібів над країною. Відомо, що аеропорт ще знаходиться під контролем американських військових. Останні стріляють в повітря, щоб хоч якось стримати натовп, який бігає по льотному полю.

У соцмережах з’явилися відео з місця події.

Як відомо, таліби оголосили контроль над Кабулом вчора, 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку і відлетів в Ташкент.

  

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